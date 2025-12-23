Meteo: sulla Liguria ancora pioggia e vento forte, nevicate sulla Valbormida

Liguria. La saccatura che staziona sul Golfo di Biscaglia porta condizioni di tempo instabile sul Mar Mediterraneo, con neve sulle Alpi sud-occidentali.
Secondo il Centro Limet, oggi martedì 23 dicembre prosegue il maltempo sulla Liguria: nella notte era atteso il picco precipitativo nell’interno di ponente, a carattere nevoso sopra gli 8-900 metri sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, localmente più basso in concomitanza con le precipitazioni più intense. Possibile estensione delle nevicate nella parte orientale della Val Bormida, limitatamente alla zona compresa tra Ceva ed Altare: prestare attenzione se in viaggio in quelle zone. Neve anche sulle cime Avetane, sopra i 1200-1300 metri. Pioggia sul resto della regione almeno fino a metà giornata, con i massimi sempre sul centro-ponente. Nel corso del pomeriggio, generale calo dell’intensità delle precipitazioni, ma situazione comunque instabile che porterà rovesci diffusi alternati a fasi più asciutte.