Non ce l’ha fatta l’autotrasportatore che ieri è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida di un mezzo pesante sull’Aurelia, a Ponte di Arcola.

I fatti risalgono alle 16, quando l’uomo è uscito di strada durante il trasporto di un escavatore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i militi della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, supportati dai Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo, di mezza età, rimasto incastrato nell’abitacolo.

I sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza in shock room in condizioni critiche. L’uomo, tuttavia, non si è più ripreso ed è spirato.

Le operazioni di recupero del camion e dell’escavatore sono proseguite oltre le 21.

L’articolo Non ce l’ha fatta il camionista uscito di strada a Piano di Arcola proviene da Città della Spezia.

