Novanta candeline per Pilade Guani circondato dall’affetto dei suoi cari

“Pilade definito il giocatore dai mille gol è stato un grande personaggio dello sport spezzino e nazionale sia nel calcio e sia nella ginnastica artistica”. Comincia così il testo celebrativo della famiglia Guaini dedicato ai novant’anni di Pilade che ha festeggiato assieme alla famiglia dentro lo Stadio Picco questo importante compleanno, quello stesso stadio che lo ha visto protagonista.

“Inizia a giocare al calcio nel 1946 nelle file della Scorza – raccontano dalla famiglia -. Si dimostra subito goleador in quanto nei due anni di attività segna 110 reti. Nel 1953 gioca nella Santerenzina dove viene premiato come capocannoniere con 31 reti. Le successive tappe lo vedono in serie D (sammargheritese) promozione toscana (Forte dei marmi- aullese- fivizzanese) e nel campionato di serie C nello Spezia Arsenal per terminare la carriera nella mitica Ausonia Brin come giocatore, allenatore e capitano. Tra campionati e tornei ufficiali ha segnato ben 1043 gol. Nel 1967 si diploma nel settore tecnico della Figc”.

Le tappe più importanti come allenatore lo vedono sulla panchina del Don Bosco – Ausonia Brin – Borghetto – Molicciara – Arsenalspezia – Rio Mayor – Pagliari- Brugnato- Settore giovanile Spezia Calcio –Direttore tecnico scuola calcio Sarzanese- Selezione torneo delle regioni. Al calcio Pilade ha abbinato la sua passione sportiva alla Ginnastica artistica. Dal 1964 al 2020 è tecnico della Pro Italia e segretario della stessa società (preso il testimone dal padre Silvio) dal 1971 al 2020. Presidente Federazione Ginnastica per provincia della Spezia dal 1977 al 1997. Numerose le benemerenze da parte del Coni nazionale e dalle federazioni del Calcio e della Ginnastica artistica con ultima la stella di bronzo al merito sportivo del Coni.

Una nota ripercorre la storia della famiglia: “Nel corso di 130 anni ben 5 generazioni della stessa famiglia hanno scelto lo sport quale presenza ininterrotta con una passione che può rasentare una fede nei confronti dello stesso sport – raccontano dalla famiglia. E se tale vincolo poteva essere attribuibile a diverse situazioni o circostanze, questo dubbio, se di dubbio si può trattare, è stato sinora smentito dai fatti consolidati nel tempo. Una vita per lo sport fatto di grandi ideali umani e sociali dove il ritmo della vita sportiva sembra dettato da qualcosa di inconscio o forse di magico che la famiglia ha più di un secolo con se”.

“I Guani hanno e stanno legando il loro nome a diverse discipline sportive con un servizio ed un contributo di idee unico ed irripetibile – si legge ancora -. Una famiglia straordinaria al servizio dei giovani che continua ancora oggi sia a livello agonistico, tecnico e dirigenziale proponendo un messaggio ricco di grandi valori sociali che sono caratteristici dell’originale e genuino pensiero sportivo. Una famiglia che si è passata il testimone sempre con umiltà e scevra da qualunque forma di protagonismo tipica del nostro tempo”.

