Rapallo: “La maggioranza dice no alle centraline per misurare lo smog”

Parliamo di salute pubblica, di prevenzione, di dati oggettivi. Non di ideologia. Non di polemica.
La maggioranza ha votato contro. Ha scelto di non misurare. Ha scelto di non sapere.
Ha scelto di non dotare la città di uno strumento basilare di controllo ambientale.
E io credo che questo i cittadini abbiano il diritto di saperlo.
Perché poi si fanno i comunicati sull’ambiente, sulla qualità della vita, sulla città “a misura di persona”.
Ma quando c’è da fare un passo concreto, semplice, utile, si dice no. Tenetelo a mente. Tenetelo a mente quando sentirete parlare di salute e di futuro. Tenetelo a mente ricordando chi avete votato e cosa sta facendo oggi.
Io continuerò a fare opposizione con proposte serie e comprensibili. E continuerò a raccontare quello che succede davvero in Consiglio Comunale. Perché la trasparenza non è uno slogan: è un dovere.