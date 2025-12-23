Savona compatta a tutela del Campus universitario: la Spes diventa una fondazione

Aprovato all’unanimità in Consiglio comunale a Savona l’ordine del giorno proposto da Savona in Azione, e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, per la tutela e il rafforzamento dell’offerta formativa universitaria nella provincia di Savona e la valorizzazione del Campus Universitario di Savona.

“L’OdG nasce da un impegno politico e istituzionale che Savona in Azione porta avanti da tempo: tutelare l’offerta formativa di tutti gli ordini e gradi nella nostra provincia contro i continui tagli – afferma Maria Adele Taramasso –, spesso giustificati da esigenze di razionalizzazione e accentramento che non tengono conto della qualità della formazione, dei risultati occupazionali e dell’integrazione con i servizi e il tessuto produttivo”.

