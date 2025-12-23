Savona, ricollocato temporaneamente l’autista Tpl risultato non idoneo alla guida dei bus

Savona. Saranno consegnati domani (24 dicembre) i 1.100 euro raccolti dai lavoratori di Tpl, e non solo, in segno di solidarietà al collega che era rimasto con 400 euro di stipendio perché non più idoneo alla guida degli autobus.

Per lui, dai delegati, era stata chiesta all’azienda di trasporto pubblico la ricollocazione e oggi arriva una buona notizia: “Il collega è stato ricollocato temporaneamente presso la rimessa del Deposito di Savona con la mansione di piazzalista, – sottolinea la RSU che, – a nome del lavoratore ringrazia i colleghi che hanno contribuito. Un ringraziamento particolare anche ad alcuni passeggeri che hanno voluto anche loro dare un aiuto”.

