Scuola, dalla Regione 6mln di euro per il diritto allo studio dei giovani con disabilità: 960mila euro al savonese

Liguria. Regione Liguria ha assegnato 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Genova e alle Province liguri per il sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità. Le risorse, pari complessivamente a 5 milioni e 992mila euro, sono finalizzate all’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2025/2026, nonché al potenziamento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

“Nel complesso le risorse sono aumentate di 2 milioni e 400mila euro rispetto al 2024, con oltre 2 milioni di euro in più destinati esclusivamente al trasporto degli studenti – spiega l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro –. Si tratta di un incremento davvero significativo, che conferma l’impegno della Regione e del Governo a favore dell’inclusione e del diritto allo studio degli studenti con disabilità. Questi fondi rappresentano un concreto sostegno alle istituzioni scolastiche, alle Province beneficiarie e, soprattutto, alle famiglie e ai ragazzi”.

» leggi tutto su www.ivg.it