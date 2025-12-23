Sequestrate in porto oltre 20mila borse contraffatte: valore di mercato di 33 milioni di euro

Liguria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova unitamente Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno intercettato e sequestrato, presso il bacino portuale di Genova Prà, circa 20.712 borse contraffatte di noti brand di lusso italiani ed esteri.

L’Operazione denominata “Ermes”, avviata nel secondo trimestre dell’anno, si è conclusa a ridosso delle festività natalizie consentendo di rimuovere dal mercato merce contraffatta per un valore di circa 33milioni di euro, tutelando, così, i consumatori ed evitando spiacevoli sorprese ad incauti acquirenti ed ignari, destinatari di doni natalizi.

