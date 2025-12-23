Sestri: pesce non tracciato, e tonno rosso; verbali per 64.000 euro a grossista e aquirenti

Il personale del Circomare di Santa Margherita Ligure al comando del Tenente di Vascello Donato Florio, a seguito di controlli, ha elevato verbali per 64mila euro ad un grossista che opera nell’area di Sestri Levante

Nel corso dell’operazione sono state riscontrate irregolarità inerenti la tracciabilità di alcune specie ittiche soggette a specifiche e stringenti restrizioni, con particolare riferimento al Tonno Rosso.

Dall’analisi incrociata della documentazione commerciale è emersa la mancata registrazione di alcune operazioni di vendita, determinando una interruzione della catena di tracciabilità del prodotto, elemento fondamentale per garantire la legalità della commercializzazione e la tutela del consumatore finale.

Le violazioni accertate hanno comportato l’irrogazione di n. 12 sanzioni amministrative a carico del grossista per un importo pari a euro 32.000.

La medesima violazione sarà contestata anche ai diversi acquirenti coinvolti, con l’irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 32.000.

L’ammontare totale delle sanzioni elevate nell’ambito dell’operazione è pertanto pari a euro 64.000.

