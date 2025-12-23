Si è spento Marcello Orsetti, una vita dedicata all’Aned e alla Memoria della deportazione

Si è spento nelle scorse ore Marcello Orsetti, per molti anni segretario della sezione ANED della Spezia e instancabile promotore ed organizzatore dei pellegrinaggi nei Lager di sterminio nazi-fascisti rivolti ai

giovani delle Scuole spezzine. La notizia della sua morte è stata accolta con sentimenti di sincero cordoglio e di profonda tristezza in quanti lo hanno conosciuto, apprezzandone le doti umane e le capacità professionali sempre accompagnate da tratti di gentilezza e di cortesia. “Nato nel 1930 – ricorda Paolo Galantini, Co-Presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia – la sua infanzia era stata segnata dagli anni della dittatura e quindi, ormai adolescente, dal gravissimo disastro materiale e morale a cui il fascismo aveva costretto il nostro Paese. Marcello aveva già perduto la madre, Chiara Cozzani, quando, a soli 14 anni, il padre Oreste, titolare di un’attività di ristorazione in via Napoli 20 (oggi 92 ) venne repentinamente arrestato con l’accusa di aver sostenuto la Resistenza, assicurando rifornimenti alimentari ai Partigiani. Condotto presso la Caserma che un tempo aveva ospitato il glorioso XXI Reggimento Fanteria, ridotta dal regime di Salò ad una squallida prigione dove gli antifascisti venivano sottoposti a torture e ad ogni genere di efferatezze, Oreste subì l’onta degli interrogatori e delle sevizie. Né Marcello, né la sorella Angela avrebbero mai più rivisto il loro papà, trasferito dapprima a Genova, nel carcere di Marassi , quindi al Campo di concentramento di Bolzano, per essere infine inviato nel famigerato Lager di Mauthausen, dove giunse il 4 febbraio 1944, con il trasporto n. 119,matricola 126316, triangolo rosso dei deportati politici. In questo contesto, ridotto in schiavitù, sottoposto a privazioni spaventose, finì i suoi giorni a Gusen il 27 febbraio del 1945. Storie terribili, eppure comuni a quelle di tantissimi altri nostri concittadini che trovarono la morte nei campi di sterminio nazi-fascisti per il solo fatto di aver scelto la causa della libertà e della giustizia contro la violenza e la sopraffazione; storie che purtroppo oggi sono sempre meno presenti nelle coscienze dei nostri concittadini e degli Italiani in generale e che inducono a riflettere e ad interrogarci circa il futuro che può attendere un Popolo che tende a misconoscere il proprio passato fino a rimuoverlo apaticamente. Naturalmente sia Marcello che la sorella, all’epoca, non ricevettero comunicazioni in tempo reale di quanto andava succedendo al loro genitore superstite. Avrebbero saputo dettagliatamente solo molto tempo dopo; nel frattempo dovettero rimboccarsi le maniche per tirare avanti, in un momento in cui tutto era venuto a mancare. Riuscirono a farcela e Marcello si affermò come uno dei più importanti commercianti del suo settore.

Al termine della sua esperienza lavorativa, in cui assieme alla famiglia che si era formato aveva dedicato

tutto se stesso , sentì che però restava ancora qualcosa da fare per pareggiare i conti col destino. Era finalmente venuto il momento di dare voce ad una vicenda che lo aveva segnato così profondamente

e scelse di farlo mettendosi al servizio della Sede spezzina dell’ Associazione Deportati, divenendone ben

presto il Segretario. Non solo si rivelò prezioso a livello amministrativo nell’ ’istruire un numero consistente di pratiche a vantaggio dei deportati superstiti e dei congiunti di quelli che non avevano più fatto ritorno, ma si prodigò, dapprima assieme all’allora Presidente Bianca Mori Paganini e quindi ad Arnaldo Righetti e poi a Doriana Ferrato, per reperire risorse per sostenere economicamente i Viaggi della Memoria per centinaia di studenti dei nostri Istituti, che hanno avuto così modo di vedere con i loro occhi fin dove era arrivato l’orrore degli aguzzini nazifascisti e dei loro complici omertosi”.

“Chi scrive – aggiunge Galantini – è stato testimone di questo impegno straordinario, dapprima negli anni della Docenza presso il Liceo Scientifico Pacinotti, nelle Sedi sia della Spezia che di Levanto, e quindi presso il Liceo Classico Lorenzo Costa. Grazie a persone come Marcello, intere generazioni di studenti, di docenti, ma anche di persone comuni, mosse dal desiderio di sapere, di toccare con mano, hanno avuto la preziosa opportunità di completare la loro formazione recandosi nei Luoghi dove l’orrore aveva preso forma. E spesso, almeno fino a quando è stato possibile, con il privilegio di poterlo fare insieme agli ultimi testimoni diretti di quella immensa tragedia. Ho visto giovani e meno giovani versare lacrime amare mentre udivano parole spesso interrotte dalla commozione e so quanto pesante sia stato il velo di mestizia che sembrava avvolgere il respiro fino a trattenerlo in un tempo improvvisamente sospeso. Se questi sentimenti erano comuni, nessun dolore poteva però essere paragonato a quello dei superstiti e poi dei loro famigliari: solo loro sanno quanta sofferenza siano costati questi Viaggi. Eppure non si sono sottratti, hanno continuato fino a quando le forze glielo hanno permesso. Per loro, esserci, testimoniare, far comprendere soprattutto ai giovani che quelle storie non erano fantasie ma qualcosa di terribile purtroppo accaduto veramente, significava riaprire delle ferite, peraltro mai del tutto rimarginate. Molti non dormivano già prima della partenza, altri ancora durante il Pellegrinaggio, malgrado il peso della stanchezza, e poi persino una volta tornati alle loro case. Io li osservavo: all’andata, quelli che, come Marcello, avevano avuto il padre deportato, sembravano ripercorrere i passi mano a mano che ci avvicinavamo a quelli conclusivi, finali. Qui, dove i loro cari erano spirati, davano persino l’impressione di non volersene distanziare, di restare aggrappati ai ricordi e alle domande di un’intera vita… In fondo, come, avrebbero potuto farlo, se certe vicende segnano irreparabilmente l’animo di chi le ha vissute fino a determinarne il corso dell’esistenza? Ecco, questo è stato Marcello. La nostra Comunità gli deve molto e insieme a lui a quanti hanno cercato di fare in modo che chiunque volesse sapere quello che era accaduto ad alcuni nostri concittadini durante l’occupazione nazi-fascista potesse averne occasione. Le vie della nostra Città parlano a quanti sono in grado di udirne le voci. Dove il padre di Marcello fu tratto in arresto per scomparire infine in un Lager nazista è stata posta una pietra di inciampo, con l’auspicio che vedendola ogni passante si chieda che cosa significhi. Molte altre , a riprova di quanto sia stato ampio e diffuso il dramma della deportazione nella nostra Città, sono state meritoriamente collocate. È’ una questione di Educazione a cui tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Mantenendo viva la Memoria, potremo coltivare la speranza che nessuno debba mai più rivivere gli orrori di un passato non così poi troppo lontano. Nessun essere umano ha diritto di dimenticare, ciascun cittadino ha il dovere di sapere e di testimoniare. Grazie Marcello, per tutto quello che sei stato e che hai voluto coerentemente essere. E grazie per il dono della tua amicizia”.

