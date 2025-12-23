Skymetro, la giunta Salis ufficializza lo stop e il comitato si riunisce in piazza per festeggiare

Genova. “Allo stato attuale non sussistono le condizioni per procedere alla realizzazione dello Skymetro, in considerazione delle criticità emerse sotto il profilo tecnico, economico, procedurale e temporale”. È quello che si trova scritto nei provvedimenti con cui il Comune chiude i conti con le imprese incaricate della progettazione dell’infrastruttura. Lo stop nero su bianco è contenuto in una delibera di giunta adottata lunedì 22 dicembre, la numero 258, non ancora pubblicata ma richiamata nei documenti successivi.

“In realtà l’atto tombale sullo Skymetro è il piano triennale delle opere pubbliche, approvato dal Consiglio comunale, in cui scompare qualsiasi riferimento all’infrastruttura – fa notare Massimo Ferrante, assessore alle Infrastrutture -. Quello è stato il vero passaggio politico, pur nell’inconsapevolezza generale. Questa delibera è solo una ratifica di ciò che è già stato votato in aula ed è stata concordata con gli uffici del Mit”.

» leggi tutto su www.genova24.it