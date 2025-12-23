Teja in un’interrogazione: “Apertura anche al sabato mattina degli spazi universitari e dei laboratori dell’area arsenale”

Il consigliere comunale Oscar Teja ha proposto un’interrogazione per consentire l’accesso ai laboratori universitari spezzini anche il sabato mattina. In una nota Tejia spiega: “Con questo obiettivo ho presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere all’Amministrazione comunale di attivarsi, per quanto di competenza, al fine di consentire l’apertura degli spazi universitari di Promostudi e dei laboratori dell’area arsenale anche nella giornata di sabato mattina”.

“L’iniziativa nasce dall’ascolto diretto degli studenti e delle realtà universitarie del territorio, che chiedono maggiore flessibilità per poter sviluppare attività progettuali, di ricerca e di lavoro di gruppo al di fuori dei soli orari di lezione – aggiunge -. In questo contesto, il Revel Sailing Team rappresenta un esempio virtuoso: studenti che, con impegno e passione, hanno progettato e sviluppato autonomamente le proprie imbarcazioni, dimostrando capacità tecniche, spirito di squadra e grande senso di responsabilità”.

“Desidero ringraziare fin d’ora l’assessore Saccone per l’interessamento dimostrato e per la disponibilità all’ascolto su un tema che riguarda direttamente il futuro dei nostri studenti e l’attrattività del polo universitario spezzino – scrive ancora -. Come amministrazione, siamo al fianco di questi ragazzi, che rappresentano un patrimonio di competenze, talento e innovazione per la città. Favorire l’accesso agli spazi universitari significa permettere loro di continuare a crescere, sperimentare e sviluppare progetti che portano il nome della Spezia anche fuori dai confini locali”.

