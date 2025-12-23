Termovalorizzatore, sotto l’albero spunta il bando regionale per chi vorrà realizzare l’impianto

Genova. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla deadline del 31 dicembre è stato pubblicato il bando dell’agenzia regionale per i rifiuti per raccogliere le manifestazioni di interesse di chi si proporrà per progettare e realizzare l’impianto di chiusura del ciclo. A darne notizia la Regione Liguria, con una nota, pochi giorni dopo l’approvazione della delibera di giunta con le linee di indirizzo dello stato bando.
Nero su bianco, quindi, ecco i numeri di quello che sarà l’impianto di chiusura del ciclo in Liguria ovvero una taglia minima di 220 mila tonnellate di rifiuto trattato all’anno (centomila in meno della quota ipotizzata all’inizio dell’iter). La cifra, inferiore di un centinaio di migliaia di tonnellate rispetto a quella ipotizzata all’inizio del percorso, rimette in gioco l’area della discarica di Scarpino che, secondo alcune stime, mai avrebbe potuto sostenere una struttura da oltre 240mila tonnellate.