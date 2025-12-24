“Albergo Vallata, apertura cantiere prevista tra marzo e aprile. E un altro sarà realizzato all’ex Tiresia”

Ha parlato anche di novità sul fronte alberghiero il sindaco Leonardo Paoletti nel corso della conferenza stampa con cui ha ufficialmente annunciato che non si ricandiderà, lasciando campo a Marco Russo. Il primo citttadino ha in particolare guardato alla Vallata e all’ex Centro Tiresia. “Per l’albergo della Vallata abbiamo recentemente approvato il Piano urbanistico operativo e presto avremo l’approvazione dei progetti del nuovo albergo, che avrà oltre novanta camere. La previsione è avere l’apertura del cantiere tra marzo e aprile”, ha detto il sindaco. Così invece sulla struttura di Bellavista: “Presto partirà un albergo anche all’ex Tiresia. Con l’assessore Russo abbiamo curato il rapporto con Invimit, ente di Stato (interamente detenuta dal Mef, ndr) titolare del bene, e li abbiamo convinti a modificare il loro precedente progetto, cioè collocare il complesso in un sistema di nove senior house in tutta Italia. Siamo infatti convinti che possa diventare un albergo importante per Lerici e per tutta la provincia: a noi mancano alberghi di livello e questo sarà il suo futuro. E’ partita una prima offerta e ci sono altri tre gruppi che stanno pensando di partecipare”, ha affermato Paoletti, che ha rivolto un ringraziamento “al personale di Invimit, soprattutto all’arch. Romani, per aver lavorato con noi per raggiungere questo obbiettivo e per averci sostenuto su questa linea”.

Tirando le fila, il primo cittadino ha parlato di “una svolta decisiva per il comune, perché avere due alberghi di livello rappresenterebbe quella che è la collocazione corretta di Lerici”, sottolineando inoltre che “rappresenterebbero anche posti di lavoro; per la struttura della Vallata ad esempio si parlava quasi di un centinaio di dipendenti”.

L’articolo Bilancio di mandato, il Comune lo affida a The European House – Ambrosetti per 90mila euro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com