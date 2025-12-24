Apnea da guinnes dei primati a Ronco Scrivia: 60 chilometri percorsi sott’acqua in 12 ore

Ronco Scrivia. Presso la piscina Aquarium di Ronco Scrivia si è svolta lo scorso fine settimana la prima giornata di “12 H in H₂O”, evento sportivo e solidale che ha visto riuniti nuotatori e apneisti provenienti da diverse realtà.

Tra i protagonisti dell’evento, Apnea Village, società genovese, che ha destato grande stupore effettuando una significativa distanza in apnea, con più apneisti che si sono alternati durante l’arco della giornata, raggiungendo complessivamente una distanza di circa 60 chilometri percorsi sott’acqua.

