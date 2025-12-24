Camogli: “Schegge di Danza” al Teatro Sociale

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Domenica 28 dicembre, alle ore 12.00, si conclude il ciclo “Schegge di Danza”, un progetto originale del DEOS-Danse Ensemble e del Teatro Sociale di Camogli, incluso quest’anno all’interno dei Concerti Aperitivo della domenica mattina. Per questo ultimo appuntamento, le coreografie originali di Giovanni Di Cicco danno gesto e corpo a musiche per violoncello e chitarra di rara esecuzione, firmate da tre chitarristi compositori: Rademés Gnattali, Fabrizio Giudice e Stephen Goss. Interprete delle musiche, lo Jeux Duo formato da Jacopo Figini alla chitarra e Emma Biglioli al violoncello. Danzatori, Luca Alberti, Filippo Bandiera e Emanuela Bonora.

