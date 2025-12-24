Il messaggio di Natale dell’arcivescovo Tasca: “In ogni contesto possiamo essere donne e uomini di speranza”

Genova. “Anche quest’anno ci viene donata la grande gioia di celebrare la festività del Natale che non riguarda solo i credenti, ma tutti gli uomini e le donne di buona volontà”. Con queste parole padre Marco Tasca ha rivolto i suoi auguri di Natale alla diocesi e alla città.

“Il Signore non è nato in un contesto semplice dove tutto andava bene, ma si è incarnato in una storia che presentava le sue luci e le sue ombre. Anche oggi Dio viene in questo mondo che pare viva solo difficoltà e fatiche. La nascita di Gesù ci dice che in ogni contesto possiamo essere donne e uomini di speranza“.

