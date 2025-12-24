Il Tar sospende l’ordinanza “anti botti” del Comune di Genova, lo stop per un ricorso

Genova. Colpo di scena, alla vigilia di Natale, in merito alla discussa ordinanza del Comune di Genova che vieta quasi integralmente botti, petardi e fuochi d’artificio sul territorio cittadino, sia in luoghi pubblici sia in luoghi privati se gli effetti riguardino luoghi pubblici, dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Il Tar Liguria, con provvedimento pubblicato oggi, mercoledì 24 dicembre, ha sospeso in via cautelare l’ordinanza comunale del 18 dicembre sulla base dei ricorso presentato da tre aziende del settore pirotecnico, Setti Fireworks, Giangiò e Steel Shield, che avevano chiesto l’annullamento sentendosi penalizzate nella vendita dei loro prodotti.

