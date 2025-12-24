La Fiamma olimpica arriva alla Spezia

Venerdì 9 gennaio, la città aprirà ufficialmente le proprie porte alla Fiamma olimpica, simbolo universale di pace e sportività, grazie alla collaborazione avviata tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Milano Cortina 2026. L’inserimento della Spezia tra le città di transito della torcia rappresenta un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e la creatività italiana all’interno di una manifestazione di richiamo mediatico. Il viaggio della Fiamma, che percorrerà oltre 12.000 chilometri lungo tutta la Penisola coinvolgendo migliaia di tedofori, ha l’obiettivo di diffondere i valori del Movimento Olimpico, con un’attenzione particolare verso le giovani generazioni. L’amministrazione comunale ha già definito, in sinergia con gli organizzatori, il percorso cittadino che la fiaccola seguirà per attraversare i punti nevralgici della città, in considerazione del rilevante interesse pubblico dell’evento e della sua capacità di attrarre visitatori, promuovendo l’immagine turistica della Spezia a livello internazionale.

