Metropolitana, Salis: “Vogliamo arrivare a San Martino e Sampierdarena”. Prime novità per la Valbisagno

Genova. San Martino a levante, Sampierdarena a ponente. La sindaca Salis mette nel mirino due obiettivi per il prolungamento della metropolitana di Genova durante il suo mandato. “I trasporti sono la priorità – spiega nell’intervista di fine anno a Genova24 che sarà pubblicata in versione integrale nei prossimi giorni -. Noi vogliamo lasciare questa amministrazione con una metro più grande, più potente, più forte, perché la metro è il sistema di trasporto che distingue le città grandi”.

Era stata già la giunta Bucci a dare impulso ai tecnici per valutare la fattibilità delle due estensioni. Per le due fermate oltre San Fruttuoso, una sotto viale Benedetto XV e l’altra in corrispondenza di via Mosso al servizio del Monoblocco e del pronto soccorso, era stato affidato uno studio alla ditta Tecnosystem di Napoli: per 1,8 chilometri di tracciato e quattro nuovi treni servono 493,3 milioni di euro che Tursi ha già chiesto al Mit lo scorso febbraio. Sul fronte occidentale, invece, c’è uno studio del Rina del 2022 che ipotizza quattro fermate (Matitone, Villa Scassi, Montano e Fiumara) per un costo di 400 milioni che andrà certamente rivisto al rialzo.

