Musei ecclesiastici, non solo fede: la direttrice Sisti svela il Museo diocesano di Sarzana

I musei ecclesiastici: luoghi “di nicchia”, dedicati solo agli addetti ai lavori o ai fedeli. È davvero così? Risponde Barbara Sisti, direttrice del Museo Diocesano di Sarzana.

“A un convegno iI direttore del museo diocesano di Trento aveva usato un’espressione che trovo calzante, ovvero che i musei ecclesiastici siano ponti per raggiungere le persone. Può e deve essere luogo di catechesi e in cui effettivamente puoi dare forma alla sostanza. Ma non è solo quello. Attraverso la forza dell’arte figurativa, che è straordinaria, attira persone che non hanno per forza la nostra stessa cultura di base, la nostra fede o la nostra religione. Se il Museo è aperto e lo è senza porsi limiti, tenendo salda la propria natura, poiché noi esponiamo opere che provengono dalle chiese della diocesi, i Musei Diocesani sono scrigni che svelano la storia del territorio. Raccontano la storia di un paese, di un’intera comunità”.

Non soltanto la storia religiosa.

“Le grandi famiglie che hanno vissuto in Lunigana, nei feudi Cybo-Malaspina, tutte hanno usato la fede per trovare un loro linguaggio e arrivare a persone che dovevano in qualche modo stupire. Il marchese commissionava la pala della chiesa per mostrare la sua potenza economica”.

