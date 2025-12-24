Porto, approvato il progetto esecutivo del primo lotto di dragaggi del terzo bacino

Prosegue il percorso di avvicinamento all’avvio del dragaggio del terzo bacino portuale. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale ha infatti approvato il progetto esecutivo redatto da Hydrogeo Ingegneria, Bioscience Research Center ed Hera per il dragaggio dei fondali di terzo bacino portuale e canale navigabile, con l’obiettivo di migliorare la navigabilità locale e rafforzare l’integrazione logistica. I sedimenti estratti saranno gestiti all’interno della nuova diga in costruzione nel porto di Genova.

Il primo lotto dei lavori ha un valore complessivo di 30 milioni di euro, di cui oltre 25 milioni destinati ai lavori veri e propri, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

La scelta del contraente avverrà tramite gara aperta telematica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È previsto anche un secondo lotto opzionale, stimato in circa 41 milioni di euro, subordinato al completamento dei passaggi autorizzativi e alla disponibilità dei fondi.

