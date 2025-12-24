Portofino: al tramonto nevicata in piazzetta, a due passi dal mare

Al tramonto nevicata in piazzetta a Portofino. Uno spettacolo diventato ormai una tradizione. La neve crea un’atmosfera suggestiva che richiama anche il clima natalizio. Dopo l’applaudito concerto al “Teatrino” i fiocchi, sparati da due “cannoncini”, hanno coperto la caratteristica pavimentazione della piazzetta a due passi dal mare. Tutto ciò per la gioia di grandi e piccini che hanno potuto ammirare anche alcuni personaggi di Disney animare la piazzetta con il grande albero di Natale e le luminarie che i disegnano i profili delle case che si affacciano sullo banchine.

