Rapallo, conclusi i lavori in via Carcassoni: riaperta al transito

Rapallo. Si sono conclusi i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della muratura a sostegno della strada comunale in via Carcassoni. L’arteria, fondamentale per il collegamento della zona, torna da oggi pienamente fruibile e transitabile in totale sicurezza.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e manutenzione del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone collinari e alle fragilità idrogeologiche. Il cantiere di via Carcassoni segue infatti quello recentemente ultimato in via Sotto la Croce, dove nelle scorse settimane sono state completate le operazioni di pulizia, verifica e disgaggio di un fronte franoso, seguite dall’installazione di moderne protezioni di consolidamento e barriere paramassi.

