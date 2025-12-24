Rapallo. Fabrizio Pagliettini: “Così ho aperto alla città il green del golf”

Nel Tigullio, il golf ha smesso di parlare solo ai golfisti. Fabrizio Pagliettini, chiavarese e direttore da anni del Circolo Golf & Tennis Rapallo A.s.d., entra nel dibattito acceso dalla circolare federale del 18 dicembre 2025 su affiliazione, aggregazione e tesseramento 2026, con una linea netta: meno tifoserie e più soluzioni concrete sui territori dei vari club, perché il futuro passa dai circoli, dai neofiti e dal lavoro sul territorio. Pagliettini, ex presidente dell’Associazione Tecnici di Golf (Aitg), oggi nella delegazione Federgolf Liguria, è responsabile dei rapporti con Cip Liguria, un incarico che incrocia anche inclusione e attività paralimpica. Da anni, grazie a lui, il circolo rapallino non è più esclusivo, ma si è aperto anche ai giovani e alle scuole primarie e secondarie del Tigullio. Pagliettini è attivo anche nel Panathlòn di Chiavari e in campo musicale locale, dove è musicista e compositore di canzoni che hanno come tema l’inclusività.

Perché sente il bisogno di intervenire proprio adesso? “Perché oggi siamo a un bivio: o la mettiamo sul piano delle soluzioni, oppure ci facciamo del male da soli. E siccome, grazie agli onnipresenti social, è facile intercettare il dibattito interno al nostro sport, la gente legge quello che scriviamo: ogni parola può attirare o allontanare chi potrebbe avvicinarsi al golf. Oggi si parla molto di “tesserifici”, e gli scontri tra fazioni riguardano proprio questo argomento”.

