‘Santa’: degenti in ospedale, coccolati da personale che oltre la professionalità ci mette il cuore

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

“Sanita’, non vuol dire solo Governi, Regioni, Grandi nomi, Multinazionali. La “Sanita’, quella Vera, è fatta da tantissime persone che, lasciando a parte anche le famiglie, si dedicano, anima e corpo, alla cura ed al benessere dei propri pazienti.

Medici, Infermieri, anche “semplici” Portantini, per non parlare di tutti gli addetti alle Associazioni di Pubblica Assistenza, sono coloro che non fanno caso al fatto che sia Natale, Pasqua, Capodanno, od altre feste comandate, pur di portare a compimento la propria missione.

Quante persone devono essere grate a loro. Malattie, incidenti… Loro, ci sono sempre

Negli ospedali, festeggiano il Natale, grazie al panettone ed allo spumante inviato da pazienti riconoscenti, tra un intervento urgente e l’altro. Non si preoccupano se arriva un’emergenza alle 23,59 del 31 dicembre.

Per chiunque sia sofferente in un letto di ospedale, oppure, in attesa, o reduce da un intervento chirurgico, la presenza, sorridente, di un operatore di bianco vestito, è una medicina impagabile. Bastano due parole, un consiglio, un aiuto, per alleviare i problemi.

A volte, basta una semplice battuta di spirito, abbinata ad un intervento deciso, per alleviare la degenza di un paziente, dandogli anche la sicurezza di essere nelle mani di un professionista che sappia quale sia il proprio importantissimo lavoro.

Chi vi scrive, ha avuto modo di essere ricoverato, in questo periodo prefestivo. In particolare, solo per citare un nome ma, solo uno a caso, cioè Villa Scassi, ove la professionalità, sensibilità, simpatia e umanità di tutti gli addetti è stata esemplare. Ripeto, è stato solo un caso tra mille altri ugualmente degni di nota. Sarebbe bello se in ogni nostro nosocomio, venisse dato risalto ad ogni singolo gesto di vero amore per questa impagabile missione.

Pertanto, credo sia doveroso un grandissimo augurio a tutti, sperando che le Feste, come tutti gli altri giorni dell’anno, portino sempre meno dolori.

