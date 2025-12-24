‘Santa’: “Villa Durazzo vi aspetta fino al 2 gennaio, il programma”

Da Villa Durazzo

Continua fino al 2 gennaio 2026 l’iniziativa “Natale al Museo”: apertura per le festività degli

Appartamenti del Piano Nobile di Villa Durazzo.

Durante il periodo natalizio, le sale della storica dimora saranno visitabili in autonomia tutti i giorni

negli orari 9:30–13:00 e 14:00–17:00 (chiuso il, 25, 26 dicembre e 1 gennaio).

Il biglietto d’ingresso è di € 5,50 per gli adulti, € 3,00 per i bambini dagli 8 ai 14 anni; € 4,00 aderenti

FAI e Touring.

Villa Durazzo rappresenta uno dei più significativi esempi di dimora storica del territorio: le

testimonianze delle grandi famiglie nobili, una preziosa quadreria del Seicento ligure, pavimenti in

graniglia genovese, lampadari di Murano e lo straordinario affaccio sul Golfo del Tigullio rendono la

visita un’esperienza unica, in cui arte, storia e paesaggio si fondono armoniosamente.

Nell’ambito della rassegna, sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:30 è in programma il Villa Durazzo

Christmas Tour, una visita guidata agli Appartamenti del Piano Nobile.

Il costo della visita guidata è di € 7,00 (ridotto bambini 8–14 anni € 3,00).

A seguire, alle ore 16:30, si terrà il concerto “Itinera Mundi”, a cura dell’Associazione Musicamica,

con Gianluca Campi (fisarmonica), Arianna Menesini (violoncello) e Laura Lanzetti (pianoforte).

Il programma musicale prevede brani di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Niccolò Paganini.

Un’occasione speciale per vivere il periodo natalizio tra arte, musica e storia in una delle dimore più

affascinanti del Tigullio.

Per info e Prenotazioni: 0185.472637 – prenotazioni@villadurazzo.it

