Studi medici aperti e farmacie di turno, ecco il piano delle festività

Sperando non dobbiate averne bisogno, facciamo tuttavia il punto sugli studi dei medici di famiglia e sulle farmacie della zona ai quali ci si potrà rivolgere nel corso di queste festività. Partiamo gli studi dei medici di Medicina general che resteranno aperti in modo da garantire alla cittadinanza un punto di riferimento assistenziale per le prestazioni sanitarie gestibili in ambulatorio; l’iniziativa nasce dall’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di Medicina generale e prevede l’apertura degli studi dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta anche nei giorni festivi. Questo l’elenco dei camici bianchi disponibili, suddiviso per distretto sociosanitario, così come comunicato da Asl 5:

Distretto Data Orario Medico Indirizzo Comune Distretto 17 27/12/2025 8–12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane 76 Follo 03/01/2026 8–12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane 76 Follo 04/01/2026 14–17 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane 76 Follo Distretto 18 25/12/2025 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 25/12/2025 8–12 Dott. Sanvenero Giuseppe Corso Cavour 339 La Spezia 25/12/2025 8–12 Dott. Barletta Davide Via delle Cave 114 La Spezia 25/12/2025 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia 26/12/2025 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 26/12/2025 8–12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova 141 La Spezia 26/12/2025 8–12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana 1006 La Spezia 26/12/2025 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia 27/12/2025 8–12 Dott. Soriani Alessandro Via del Popolo 26 La Spezia 27/12/2025 8–12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza 14 Lerici 27/12/2025 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 27/12/2025 14–17 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna 11/A La Spezia 27/12/2025 14–17 Dott.ssa Saisi Lisa Via Petriccioli 22 Lerici 28/12/2025 8–12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi 238 La Spezia 28/12/2025 8–12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova 141 La Spezia 28/12/2025 8–12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia 475 La Spezia 28/12/2025 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 28/12/2025 14–17 Dott.ssa Angelinelli Elisa Piazza Sant’Agostino 10 La Spezia 28/12/2025 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia 01/01/2026 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 01/01/2026 8–12 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna 11/A La Spezia 01/01/2026 8–12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana 1006 La Spezia 01/01/2026 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia 03/01/2026 8–12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi 238 La Spezia 03/01/2026 8–12 Dott.ssa Burroni Annalisa Via Napoli 45 La Spezia 03/01/2026 8–12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia 475 La Spezia 03/01/2026 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 03/01/2026 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia 04/01/2026 8–12 Dott. Soriani Alessandro Via del Popolo 26 La Spezia 04/01/2026 8–12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana 1006 La Spezia 04/01/2026 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 06/01/2026 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia 06/01/2026 8–12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza 14 Lerici 06/01/2026 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia Distretto 19 25/12/2025 8–12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud 264 Santo Stefano Magra 25/12/2025 14–17 Dott. Salvetti Lucio Piazza Siena 29 Luni 26/12/2025 8–12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud 264 Santo Stefano Magra 26/12/2025 14–17 Dott. Laterza Pietro Via Provinciale 246 Arcola 27/12/2025 8–12 Dott. Angelinelli Pierluigi Via Sommovigo 159 Arcola 27/12/2025 14–17 Dott. Frediani Giovanni Via Pisanello 5 Ameglia 28/12/2025 8–12 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica 28 Arcola 28/12/2025 14–17 Dott. Romeo Alessio Via Cisa Sud 88 Santo Stefano Magra 01/01/2026 8–12 Dott. Romacho Canudas M. M. Viale XXI Luglio 13 Sarzana 01/01/2026 14–17 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica 28 Arcola 03/01/2026 8–12 Dott.ssa Ferarra Maria Pia Via Castagno 1 Luni 03/01/2026 14–17 Dott.ssa Pinelli Mara Viale della Pace SNC Castelnuovo Magra 04/01/2026 8–12 Dott.ssa Trombella Chiara Viale della Pace SNC Castelnuovo Magra 04/01/2026 14–17 Dott. Lutman Maurizio Viale della Pace 1 Castelnuovo Magra 06/01/2026 8–12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud 264 S. Stefano di Magra 06/01/2026 14–17 Dott. Lutman Maurizio Viale della Pace 1 Castelnuovo Magra

