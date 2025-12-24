COMMENTA
CONDIVIDI

Studi medici aperti e farmacie di turno, ecco il piano delle festività

Studi medici aperti e farmacie di turno, ecco il piano delle festività

Insegna Farmacia

Sperando non dobbiate averne bisogno, facciamo tuttavia il punto sugli studi dei medici di famiglia e sulle farmacie della zona ai quali ci si potrà rivolgere nel corso di queste festività. Partiamo gli studi dei medici di Medicina general che resteranno aperti in modo da garantire alla cittadinanza un punto di riferimento assistenziale per le prestazioni sanitarie gestibili in ambulatorio; l’iniziativa nasce dall’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di Medicina generale e prevede l’apertura degli studi dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta anche nei giorni festivi. Questo l’elenco dei camici bianchi disponibili, suddiviso per distretto sociosanitario, così come comunicato da Asl 5:

Distretto Data Orario Medico Indirizzo Comune
Distretto 17 27/12/2025 8–12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane 76 Follo
03/01/2026 8–12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane 76 Follo
04/01/2026 14–17 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane 76 Follo
Distretto 18 25/12/2025 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
25/12/2025 8–12 Dott. Sanvenero Giuseppe Corso Cavour 339 La Spezia
25/12/2025 8–12 Dott. Barletta Davide Via delle Cave 114 La Spezia
25/12/2025 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia
26/12/2025 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
26/12/2025 8–12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova 141 La Spezia
26/12/2025 8–12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana 1006 La Spezia
26/12/2025 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia
27/12/2025 8–12 Dott. Soriani Alessandro Via del Popolo 26 La Spezia
27/12/2025 8–12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza 14 Lerici
27/12/2025 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
27/12/2025 14–17 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna 11/A La Spezia
27/12/2025 14–17 Dott.ssa Saisi Lisa Via Petriccioli 22 Lerici
28/12/2025 8–12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi 238 La Spezia
28/12/2025 8–12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova 141 La Spezia
28/12/2025 8–12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia 475 La Spezia
28/12/2025 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
28/12/2025 14–17 Dott.ssa Angelinelli Elisa Piazza Sant’Agostino 10 La Spezia
28/12/2025 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia
01/01/2026 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
01/01/2026 8–12 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna 11/A La Spezia
01/01/2026 8–12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana 1006 La Spezia
01/01/2026 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia
03/01/2026 8–12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi 238 La Spezia
03/01/2026 8–12 Dott.ssa Burroni Annalisa Via Napoli 45 La Spezia
03/01/2026 8–12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia 475 La Spezia
03/01/2026 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
03/01/2026 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia
04/01/2026 8–12 Dott. Soriani Alessandro Via del Popolo 26 La Spezia
04/01/2026 8–12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana 1006 La Spezia
04/01/2026 14–17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
06/01/2026 8–12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour 339 La Spezia
06/01/2026 8–12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza 14 Lerici
06/01/2026 14–17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio 149 La Spezia
Distretto 19 25/12/2025 8–12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud 264 Santo Stefano Magra
25/12/2025 14–17 Dott. Salvetti Lucio Piazza Siena 29 Luni
26/12/2025 8–12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud 264 Santo Stefano Magra
26/12/2025 14–17 Dott. Laterza Pietro Via Provinciale 246 Arcola
27/12/2025 8–12 Dott. Angelinelli Pierluigi Via Sommovigo 159 Arcola
27/12/2025 14–17 Dott. Frediani Giovanni Via Pisanello 5 Ameglia
28/12/2025 8–12 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica 28 Arcola
28/12/2025 14–17 Dott. Romeo Alessio Via Cisa Sud 88 Santo Stefano Magra
01/01/2026 8–12 Dott. Romacho Canudas M. M. Viale XXI Luglio 13 Sarzana
01/01/2026 14–17 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica 28 Arcola
03/01/2026 8–12 Dott.ssa Ferarra Maria Pia Via Castagno 1 Luni
03/01/2026 14–17 Dott.ssa Pinelli Mara Viale della Pace SNC Castelnuovo Magra
04/01/2026 8–12 Dott.ssa Trombella Chiara Viale della Pace SNC Castelnuovo Magra
04/01/2026 14–17 Dott. Lutman Maurizio Viale della Pace 1 Castelnuovo Magra
06/01/2026 8–12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud 264 S. Stefano di Magra
06/01/2026 14–17 Dott. Lutman Maurizio Viale della Pace 1 Castelnuovo Magra

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com