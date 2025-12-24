Studi medici aperti e farmacie di turno, ecco il piano delle festività

Sperando non dobbiate averne bisogno, facciamo tuttavia il punto sugli studi dei medici di famiglia e sulle farmacie della zona ai quali ci si potrà rivolgere nel corso di queste festività. Partiamo gli studi dei medici di Medicina general che resteranno aperti in modo da garantire alla cittadinanza un punto di riferimento assistenziale per le prestazioni sanitarie gestibili in ambulatorio; l’iniziativa nasce dall’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di Medicina generale e prevede l’apertura degli studi dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta anche nei giorni festivi. Questo l’elenco dei camici bianchi disponibili, suddiviso per distretto sociosanitario, così come comunicato da Asl 5:
|Distretto
|Data
|Orario
|Medico
|Indirizzo
|Comune
|Distretto 17
|27/12/2025
|8–12
|Dott.ssa Coccio Miria
|Via Brigate Partigiane 76
|Follo
|03/01/2026
|8–12
|Dott.ssa Coccio Miria
|Via Brigate Partigiane 76
|Follo
|04/01/2026
|14–17
|Dott.ssa Coccio Miria
|Via Brigate Partigiane 76
|Follo
|Distretto 18
|25/12/2025
|8–12
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|25/12/2025
|8–12
|Dott. Sanvenero Giuseppe
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|25/12/2025
|8–12
|Dott. Barletta Davide
|Via delle Cave 114
|La Spezia
|25/12/2025
|14–17
|Dott.ssa Pietra Maria Serena
|Via Buonviaggio 149
|La Spezia
|26/12/2025
|8–12
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|26/12/2025
|8–12
|Dott.ssa Zattera Camilla
|Via Genova 141
|La Spezia
|26/12/2025
|8–12
|Dott. Ricci Saverio
|Via Sarzana 1006
|La Spezia
|26/12/2025
|14–17
|Dott.ssa Pietra Maria Serena
|Via Buonviaggio 149
|La Spezia
|27/12/2025
|8–12
|Dott. Soriani Alessandro
|Via del Popolo 26
|La Spezia
|27/12/2025
|8–12
|Dott. Di Sibio Giuseppe
|Via Mantegazza 14
|Lerici
|27/12/2025
|14–17
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|27/12/2025
|14–17
|Dott.ssa Panok Svitlana
|Via Sardegna 11/A
|La Spezia
|27/12/2025
|14–17
|Dott.ssa Saisi Lisa
|Via Petriccioli 22
|Lerici
|28/12/2025
|8–12
|Dott.ssa Guaragna Erica
|Via Fieschi 238
|La Spezia
|28/12/2025
|8–12
|Dott.ssa Zattera Camilla
|Via Genova 141
|La Spezia
|28/12/2025
|8–12
|Dott. Saulino Pier Celestino
|Viale Italia 475
|La Spezia
|28/12/2025
|14–17
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|28/12/2025
|14–17
|Dott.ssa Angelinelli Elisa
|Piazza Sant’Agostino 10
|La Spezia
|28/12/2025
|14–17
|Dott.ssa Pietra Maria Serena
|Via Buonviaggio 149
|La Spezia
|01/01/2026
|8–12
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|01/01/2026
|8–12
|Dott.ssa Panok Svitlana
|Via Sardegna 11/A
|La Spezia
|01/01/2026
|8–12
|Dott. Ricci Saverio
|Via Sarzana 1006
|La Spezia
|01/01/2026
|14–17
|Dott.ssa Pietra Maria Serena
|Via Buonviaggio 149
|La Spezia
|03/01/2026
|8–12
|Dott.ssa Guaragna Erica
|Via Fieschi 238
|La Spezia
|03/01/2026
|8–12
|Dott.ssa Burroni Annalisa
|Via Napoli 45
|La Spezia
|03/01/2026
|8–12
|Dott. Saulino Pier Celestino
|Viale Italia 475
|La Spezia
|03/01/2026
|14–17
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|03/01/2026
|14–17
|Dott.ssa Pietra Maria Serena
|Via Buonviaggio 149
|La Spezia
|04/01/2026
|8–12
|Dott. Soriani Alessandro
|Via del Popolo 26
|La Spezia
|04/01/2026
|8–12
|Dott. Ricci Saverio
|Via Sarzana 1006
|La Spezia
|04/01/2026
|14–17
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|06/01/2026
|8–12
|Dott. Bertani Rossano
|Corso Cavour 339
|La Spezia
|06/01/2026
|8–12
|Dott. Di Sibio Giuseppe
|Via Mantegazza 14
|Lerici
|06/01/2026
|14–17
|Dott.ssa Pietra Maria Serena
|Via Buonviaggio 149
|La Spezia
|Distretto 19
|25/12/2025
|8–12
|Dott. Quadrelli Mario
|Via Cisa Sud 264
|Santo Stefano Magra
|25/12/2025
|14–17
|Dott. Salvetti Lucio
|Piazza Siena 29
|Luni
|26/12/2025
|8–12
|Dott. Quadrelli Mario
|Via Cisa Sud 264
|Santo Stefano Magra
|26/12/2025
|14–17
|Dott. Laterza Pietro
|Via Provinciale 246
|Arcola
|27/12/2025
|8–12
|Dott. Angelinelli Pierluigi
|Via Sommovigo 159
|Arcola
|27/12/2025
|14–17
|Dott. Frediani Giovanni
|Via Pisanello 5
|Ameglia
|28/12/2025
|8–12
|Dott. Tognoni Andrea
|Via Canonica 28
|Arcola
|28/12/2025
|14–17
|Dott. Romeo Alessio
|Via Cisa Sud 88
|Santo Stefano Magra
|01/01/2026
|8–12
|Dott. Romacho Canudas M. M.
|Viale XXI Luglio 13
|Sarzana
|01/01/2026
|14–17
|Dott. Tognoni Andrea
|Via Canonica 28
|Arcola
|03/01/2026
|8–12
|Dott.ssa Ferarra Maria Pia
|Via Castagno 1
|Luni
|03/01/2026
|14–17
|Dott.ssa Pinelli Mara
|Viale della Pace SNC
|Castelnuovo Magra
|04/01/2026
|8–12
|Dott.ssa Trombella Chiara
|Viale della Pace SNC
|Castelnuovo Magra
|04/01/2026
|14–17
|Dott. Lutman Maurizio
|Viale della Pace 1
|Castelnuovo Magra
|06/01/2026
|8–12
|Dott. Quadrelli Mario
|Via Cisa Sud 264
|S. Stefano di Magra
|06/01/2026
|14–17
|Dott. Lutman Maurizio
|Viale della Pace 1
|Castelnuovo Magra