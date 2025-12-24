Sversamento nel Ruscarolo a Sestri Ponente, scattano le indagini: Arpal preleva i campioni di schiuma

Genova. Allarme oggi a Sestri Ponente e Borzoli, dove il torrente Ruscarolo, affluente del Chiaravagna, che attraversa parte del quartiere, è stato invaso per diverse ore da una densa schiuma bianca che di fatto ha riempito parte dell’alveo.

Tante le segnalazioni dei residenti della zona che, oltre a pubblicare le foto sui social, hanno chiesto l’intervento di autorità e istituzioni. A raccogliere l’allarme il presidente del municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo che ha immediatamente attivato la polizia locale e Arpal che, giunti sul posto, hanno proceduto con i rilievi del caso. Alcuni campioni sono stati prelevati e saranno analizzati nei prossimi giorni.

