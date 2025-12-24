Verso il ritorno del ponte mobile di Pagliari: affidato lo studio di impatto ambientale che porterà allo studio di fattibilità

Si intravede all’orizzonte il ritorno del ponte mobile di Pagliari. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha infatti compiuto un passo decisivo verso il ripristino definitivo dell’opera attraverso una determinazione dirigenziale che ha ufficializzato l’affidamento dello studio di impatto ambientale necessario per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al secondo lotto dei lavori. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento delle infrastrutture portuali e di miglioramento dei collegamenti logistici della zona.

L’incarico è stato affidato alla società Exa Engineering, con sede in via Fontevivo. La scelta della ditta è avvenuta tramite la modalità dell’affidamento diretto. Sotto il profilo economico, l’operazione prevede un investimento complessivo di 81mila euro. La copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività tecniche è garantita dai fondi stanziati nella prima annualità del Programma triennale delle opere, recentemente aggiornato.

