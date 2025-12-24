Vigilia, Natale e Santo Stefano tra tradizione e divertimento: ecco gli appuntamenti da non perdere

Savonese. Tradizione, religione, ma anche tante occasioni per trascorrere momenti di allegria e divertimento. Per le giornate di Vigilia, Natale e Santo Stefano sono in programma moltissimi eventi in tutta la provincia di Savona. A Feglino, Roccavignale e Loano ci saranno i tradizionali presepi viventi, ma non mancheranno nemmeno concerti, spettacoli e i tantissimi appuntamenti organizzati dai diversi comuni per le festività natalizie. Ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

PRESEPE VIVENTE A ROCCAVIGNALE

» leggi tutto su www.ivg.it