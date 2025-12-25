Avegno: “A Salto una notte speciale di Natale, nella semplicità”

Dall’Associazione Società Nostra Signora del Rosario

Una notte di Natale speciale a Salto di Avegno, perché la comunità si ritrova attraverso l’ascolto nella semplicità della Natività. Stare insieme, cogliere gli aspetti positivi del nostro vivere quotidiano, come unici in un clima internazionale di forti tensioni, guerre e devastazioni. Questo è il messaggio condiviso da Don Guido Salluard, durante la celebrazione della Santa Messa nella notte di Natale. Oltre alla fede, esiste il senso di appartenenza ad una comunità, come una squadra con tanti ruoli, ognuno con le proprie azioni, alla fine determina un futuro più giusto e pacifico.

» leggi tutto su www.levantenews.it