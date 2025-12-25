Camogli: un anno di manutenzione, ringhiere, pedonali, cura del verde

In attesa di aumentare concretamente il numero dei posteggi, almeno quelli a disposizione dei residenti, eliminare quelli per le moto sui marciapiedi o giardini in piazza del Teatro cui le radici di inciampo continuano a costituire un ostacolo pericoloso, all’Amministrazione di Camogli piace ricordare la manutenzione anche straordinaria effettuata. Ad esempio la cura del verde, compresa quella degli alberi: dalla canfora in piazzale Matteotti ai pini domestici di via Molfino; apprezzata l’idea di agevolare, con la sistemazione di ringhiere, il percorso di alcune scalinate e salite. Come si evince dalle immagini sono stati rifatti anche muri a secco e migliorati tratti di pedonali, come via Fasceto.

Tra i lavori più impegnativi la sistemazione della piazzetta delle Fantasie; il lavoro più imponente (e impattante) in corso, è quello alla piscina comunale che sarà dotata di una copertura; fino ad oggi sono stati effettuati lunghi lavori di demolizione.

» leggi tutto su www.levantenews.it