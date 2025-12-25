Chiavari: oppone resistenza alla polizia, colpito dal taser e trasportato in ospedalecolpito

La scorsa notte poco dopo le 4, in via Preli a Chiavari, agenti della polizia per calmare un uomo scatenato che opponeva resistenza, hanno usato il taser, un dispositivo elettrico che spara per pochi secondi una scarica con lo scopo di calmare le persone particolarmente violente. L’uomo ha accusato segni di folgorazione e “elettrocuzione”. Sul posto è intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Chiavari. Il codice rosso è poi stato derubricato in giallo e la persona è stata accompagnata al pronto soccorso di Lavagna per gli esami del caso. Non è grave. I prelievi del sangue diranno se aveva assunto droghe. Dell’episodio non si conoscono al momento altri particolari.

Dell’uso del taser, legittimo e in dotazione proprio per evitare altri sistemi per ridurre alla ragione soggetti particolarmente violenti, si è discusso molto a seguiti di decessi di persone colpite da questo dissuasore.

