Giucano accende la magia: arriva la prima Festa degli Elfi

Accanto a Babbo Natale, gli elfi sono protagonisti di un nuovo filone narrativo natalizio, più dinamico, colorato, glitter, con le orecchie a punta: diventano aiutanti, amici dei bambini, dispettosi compagni di avventure. Queste piccole creature del folklore sono protagoniste nelle decorazioni, nelle creazioni natalizie. E anche di eventi. Il borgo di Giucano inaugura il 28 dicembre la prima Festa degli Elfi, un evento pensato per grandi e piccini per dare vita a un pomeriggio di pura meraviglia. A partire dalle ore 15 il paese si animerà con creatività, sapori locali e atmosfere natalizie. Per i bambini giro in pony, proprio come in un racconto fantastico e laboratori creativi con il fascino rassicurante degli elfi. Cartoni, stoffe colorate, materiali di recupero e tanta fantasia saranno gli ingredienti per realizzare maschere e copricapi proprio come I buffi, piccoli, energici aiutanti di Babbo Natale. Una scelta, quella del riciclo, che parla di sostenibilità e rispetto per l’ambiente anche nelle occasioni di festa.

Il calore dell’atmosfera sarà amplificato dai profumi della tradizione. Su un braciere scoppiettante, nella piazza principale, i visitatori potranno preparare marshmallow croccanti, mentre stand e tavolate offriranno torte dolci e salate tipiche della zona, insieme a cioccolata calda e all’immancabile vin brûlé. Presso la Chiesa dei Bianchi, il pubblico potrà ammirare un grande presepe interamente realizzato con materiali naturali. Alle 18 in punto, il borgo vivrà il momento più atteso: la Grande Accensione. Tutti i cittadini sono invitati ad accendere nello stesso istante una luce alla finestra. Un gesto simbolico, un “falò collettivo” che vuole scacciare l’oscurità e celebrare l’unità della comunità mentre ci si appresta a dare il benvenuto al nuovo anno.

