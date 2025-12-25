COMMENTA
Malore sulla nave da crociera appena lasciato il porto, una motovedetta recupera il paziente

Soccorso a nave da crociera

Il passeggero di una nave da crociera è stato recuperato in mare da una motovedetta della Guardia Costiera e trasferito a terra dopo aver accusato un malore durante la navigazione. La Costa Toscana aveva appena lasciato il porto della Spezia quando una chiamata a terra ha informato le autorità di un uomo, di nazionalità rumena, che stava attraversando una crisi respiratoria. A quel punto l’idroambulanza CP865 ha ha raggiunto la nave, diretta a Savona, e recuperato il paziente.

Ad attenderlo a Molo Italia ha trovato un’ambulanza della Croce Rossa che ha offerto le prime cure al turista per poi trasferirlo presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea.

