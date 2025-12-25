Portofino: drone in dotazione alla polizia; vigilerà su code, sicurezza e incendi boschivi

I carabinieri hanno arrestato uno dei due banditi che compirono una rapina a mano armata in calata Marconi a Portofino; sono anche sulle tracce del secondo, identificato. Tutti quelli che hanno compiuto reati contro la proprietà nel Borgo, sono sempre stati perseguiti grazie anche alla presenza di telecamere. Ma il sindaco Matteo Viacava vuole fare di più e puntare anche sulla prevenzione. Ecco allora l’idea, che si concretizzerà a Primavera, di acquistare un drone gestito poi dalla Polizia locale dopo un opportuno corso. Potrà vigilare sul traffico individuando la formazione di possibili code; individuare da subito l’inizio di incendi boschivi e i motivi, compresa la presenza di persone. Ma potrà soprattutto dare preziose informazioni sulla sicurezza, sia in mare sia terra segnalando presenze e movimenti sospetti. Nel caso della rapina di calata Marconi avrebbe potuto segnalare che i due banditi fuggivano su un motorino in modo da bloccarli prima di giungere a ‘Santa’.

