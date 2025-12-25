Portofino: parco nazionale, in attesa della firma di Mattarella; il profilo della governance

Un gioiello per essere prezioso non ha bisogno di essere grande. Dopo anni di inutili e spesso assurde discussioni e ricorsi alla giustizia amministrativa, il Parco nazionale di Portofino diventa realtà. Mantenendo gli stessi confini di quello regionale e incorporando l’Area marina con un’unica presidenza e direzione. Perché sia operativo si dovrà attendere il Decreto istitutivo del Presidente della Repubblica. Poi la discussione verterà sul profilo di presidente e direttore che per essere accettati dovranno dimostrare di possedere titoli e conoscenze specifiche ed essere espressione del territorio.

Ricordiamo i tempi in cui gli uomini della Forestale sanzionavano i contadini che zappavano la terra per “movimento terroso non autorizzato”. Poi arrivò il comandante Silvio Sommazzi che, nell’assoluto rispetto dell’ambiente, migliorò la qualità della vita delle famiglie che abitavano nel Monte. Non servono docenti universitari, ma una governance che conosca profondamente l’ambiente da tutelare, le caratteristiche e le essenze che ne costituiscano un’unicità.

