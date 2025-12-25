Rapallo: Confuoco con corteo storico e scambio di auguri tra comune, ospiti e cittadinie, ospiti e p

COMMENTA
Sabato 27 a Rapallo corteo storico con partenza da piazza Cavour (alle 10.15), arrivo alle Clarisse (10.45)  e – dice il manifesto -“tradizionale cerimonia dello scambio di auguri  tra amministrazione comunale, cittadinanza e ospiti”. Tradizionale era la rappresentazione  al sindaco-Doge dei malumori della popolazione. Forse si temeva una cerimonia troppo lunga? Di certo alla fine in piazza Escrivà ci sarà l’accensione del “confuoco” (alloro e ulivo) che  – secondo copione – esprimerà auspici positivi per la città; molti lo sperano.

