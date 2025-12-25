Rapallo: scoprono che è morta sola nel giorno di Natale

La scoperta poco prima delle 14.00 in un’abitazione di via Puchoz, quartiere di Sant’Anna a Rapallo. Nel giorno di Natale. Qualcuno ha un sospetto perché la donna non risponde e lancia l’allarme. Sul posto arriva la polizia di Stato; i volontari del soccorso di Sant’Anna e i vigili del fuoco che aprono la porta. Nell’appartamemento c’è una donna esanime; i soccorsi sono inutili. La morte è sopravvenuta per cause naturali non precisate. Del caso si occupa la Polizia di Stato. La privacy impedisce di conoscere altri particolari. Un caso come tanti altri, ma nel giorno di Natale. La macchina socio-assistenziale funzionerà quando non accadranno più tali episodi.

» leggi tutto su www.levantenews.it