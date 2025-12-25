Riva Trigoso: domani la tramontana saluta il cimento invernale del Bagnun

Domani con il cimento invernale la frazione rivana , grazie all’ impegno dei volontari dell’Associazione del Bagnun, celebra l’antica tradizione del tuffo in mare fuori stagione. Il forte vento di tramontana terrà il mare calmo sotto costa ma sferzerà i cimentisti nel momento dell’uscita dall’ acqua. Con il meteo avverso ed il picco di influenza gli organizzatori non sperano nel nuovo record di partecipanti che l’anno scorso segnò 235 nuotatori portando il cimento del Bagnun ad essere il più importante della Liguria.

“Purtroppo senza una sede (la struttura fu incendiata due anni e mezzo fa) – spiegano gli organizzatori – dobbiamo recuperare il materiale custodito in vari magazzini e vista la età media dei componenti del Bagnino l’impresa diventa epica, per qualcuno importante è avere la verandina vuota dove sorgeva la sede dell’ associazione”.

