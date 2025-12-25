Santo Stefano d’Aveto: bianco Natale, buone prospettive per prossimi giorni

La neve è arrivata anche nel Levante. Dalle cime dell’Appennino fino al centro di Santo Stefano d’Aveto e non solo. Alle 16.30 ne erano caduti 15 centimetri con forte vento che ha creato cumuli. La perturbazione terminerà stanotte e domani i gestori delle piste potranno stabilire il calendario di apertura. La neve è stata in 0gni caso un regalo per gli operatori turistici e i pochi ospiti, in genere proprietari seconde case, che trascorrono il Natale in questo centro montano così caro ai levantini. Le strade sono transitabili grazie a spazzaneve e spargisale. Domani e nel fine settimana è previsto l’arrivo di famiglie che vogliono fare un salto per assaporare il paesaggio innevato e magari un buon piatto di polenta col formaggio della vallata. Se le piste saranno saranno aperte, tanto meglio.

Nelle foto Santo Stefano d’Aveto e il Passo di Cento Croci.

