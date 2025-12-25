Tanti Auguri ai lettori di IVG, per voi un Natale di buone notizie

Auguri di Buon Natale a tutti. Una frase semplice e, spesso, così abusata da risuonare ovvia e magari senza un particolare significato. Invece, dietro queste poche semplici parole, c’è tanto: un augurio di speranza, la voglia di lasciarsi alle spalle le cose brutte e impegnarsi a sognare e progettare le cose belle.

Quello che sogniamo noi, ad esempio, è un giornale fatto solo di buone notizie. Vorrebbe dire che non c’è nulla di brutto da raccontare: niente cronaca, nessun incidente, nessuna polemica. Un’utopia, purtroppo, lo sappiamo. Ma almeno a Natale vogliamo sperare.

» leggi tutto su www.ivg.it