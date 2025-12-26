2025: l’anno della rivoluzione sanitaria e del Parco nazionale di Portofino

Ci si avvicina alla fine del 2025 e in genere si traccia un bilancio di ciò che di importante è avvenuto negli ultimi dodici mesi. Dopo lunghe polemiche, anticipazioni e smentite, a fine anno è stata varata la riforma sanitaria ligure di cui, aldilà delle etichette, gli utenti conosceranno i risultati concreti tra mesi. Il tutto preceduto, per quanto riguarda il Tigullio, dall’accorpamento del 118 di Lavagna a quello di Genova.

Altra pratica arrivata al traguardo dopo anni di discussioni spesso sostenute da chi non conosce neppure il territorio, la creazione del Parco Nazionale di Portofino, limitato ai tre Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino che ingloberà anche l’Area Marina, già nazionale. Parco che, per diventare operativo attende il decreto istitutivo del presidente della Repubblica; prossimo tema di discussione chi gestirà il parco (presidente e direttore).

Restano invece sul tappeto alcuni annosi temi: la depurazione nel Tigullio orientale; ed in particolare il futuro dell’area detta di “colmata” a Chiavari. Il tunnel della Fontanabuona. La gestione del porto di Lavagna. Le concessioni demaniali marittime.

» leggi tutto su www.levantenews.it