A Laigueglia si elegge la Regina dell’Inverno 2025

Laigueglia. Dopo il rinvio per cattivo tempo, sabato 27 dicembre dalle 16 in piazza Cavour a Laigueglia si svolgerà la nona edizione di Miss Inverno, il beauty contest creato da Luca Valentini nel 2016 che approda quest’anno per la prima volta dell’incantevole borgo della provincia di Savona.
Dodici le concorrenti che si sfideranno in passerella per conquistare la corona di Miss Inverno 2025 e, della prima Miss Inverno Lady (categoria inserita per la prima volta nel contest), provenienti da varie località della Liguria e pronte a contendersi il titolo ma anche le altre 11 fasce in palio: