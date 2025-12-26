Alla Fiera del Libro il più bel regalo di Natale: raccolti in anticipo i 10.000 euro da donare al Gaslini

Genova. La Fiera del Libro di galleria Mazzini festeggia il Natale con un gesto solidale: grazie alla massiccia presenza di genovesi e turisti che hanno curiosato e acquistato tra i banchi in occasione della centesima edizione, la raccolta di fondi a favore del Fondo per la Malattie Renali del Bambino del Gaslini ha raggiunto in anticipo l’obiettivo dei 10mila euro.

I fondi sono stati raccolti attraverso le offerte per i calendari dei 100 anni della Fiera, e il traguardo è stato tagliato proprio il giorno di Natale. Con la cifra raccolta è stato acquistato un server per dare un futuro ai bambini con malattie renali.

