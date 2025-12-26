Amatori Nuoto Savona partecipa al circuito regionale CSI

Savona. Il Circuito regionale di nuoto, giunto alla XV edizione, è ormai una delle manifestazioni più consolidate ed importanti del CSI in Liguria grazie alla capacità organizzativa di Emmanuelle Barberis e per la fattiva collaborazione di tecnici e dirigenti delle società partecipanti.

La prima tappa della stagione 2025-26 si è svolta domenica 14 dicembre nella piscina di Albenga con numeri davvero significativi: 292 gli atleti in vasca, in rappresentanza di 12 società, che si sono sfidati in circa tre ore e mezza in 107 batterie, fra gare individuali e staffette.

