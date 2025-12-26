“Arsenico e vecchi merletti”, cerimonia dei Baronetti e delle Menzioni Speciali al Cinema Teatro Gassman

Borgio Verezzi. Il 4 gennaio, al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi, la Compagnia del Barone Rampante apre il nuovo anno con una serata che unisce teatro, formazione e riconoscimento del percorso artistico dei suoi allievi: la cerimonia dei Baronetti e delle Menzioni Speciali, accompagnata dalla messa in scena di “Arsenico e vecchi merletti”, con ingresso a offerta libera.

Al centro della serata, lo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti”, tratto da una riduzione teatrale dell’omonima commedia di Joseph Kesselring, una delle più celebri commedie nere del Novecento.

La messa in scena è curata da Gaia De Giorgi (Teatro Nazionale di Genova), Iacopo Ferro (Teatro Stabile di Torino) e Gaia Capelli (Teatro Stabile del Veneto), che affiancano e dirigono alcuni dei ragazzi della Compagnia del Barone Rampante.

