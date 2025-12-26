Cairo vieta i botti per Capodanno, niente fuochi e petardi dal 30 dicembre al 2 gennaio

Cairo Montenotte. “In occasione delle festività di fine anno, è giusto che i cittadini possano festeggiare in modo sereno e al contempo occorre rispettare i diritti degli altri dalla sicurezza, alla quiete e alla salute, nonché al benessere degli animali domestici e della fauna urbana e selvatica”.

Inizia così l’0rdinanza emessa dal sindaco Paolo Lambertini per Capodanno, che vieta l’utilizzo di petardi, botti, razzi e altri artifici pirotecnici, specie senza adeguate cautele, “in quanto comportano un oggettivo pericolo per l’integrità fisica di chi li maneggia e dei passanti; tali rischi sono accentuati dalla diffusione di assembramenti spontanei su aree pubbliche in tutta la città e dal lancio di artifici dai balconi e dalle finestre, con possibile ricaduta su vie e piazze e conseguenti danni a persone e cose”.

