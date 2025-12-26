Capodanno, Recco saluta il 2026 con un grande concerto sul mare

Recco. Recco si prepara a dare il benvenuto al 2026 con una grande festa aperta a tutti. Il 31 dicembre la città accoglierà residenti e turisti con il “Capodanno sul Mare 2026”, un evento gratuito all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento responsabile, in programma nella piazza Eventi di Lungomare Bettolo a partire dalle 21.30.

Organizzata dal Comune di Recco in collaborazione con Infinity Recco – La Radio sul Mare, la serata promette di trasformare il lungomare in un grande palcoscenico affacciato sulla Riviera. Luci, suoni e animazione accompagneranno il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, creando un’atmosfera di festa condivisa per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Sul palco si alterneranno Max Repetto e Roby Pinna, affiancati dallo special guest Rudy Neri, protagonisti di un DJ set pensato per coinvolgere tutte le generazioni e accompagnare il countdown di fine anno.

Grande attesa anche per la musica emergente. Durante la serata è infatti prevista la premiazione e l’esibizione di Bessye, vincitrice del contest nazionale “Infinity Recco Music Award” con il brano Real, che ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia. Insieme a lei salirà sul palco Elena, artista di Avegno, che con Salsa latina si è aggiudicata il premio Hit Radio 2025, conquistando così l’accesso alla serata di San Silvestro.

“Sarà un bellissimo appuntamento, un grande concerto gratuito, un momento di festa e di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – e anche l’occasione per premiare due giovani artiste che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Capodanno sul Mare 2026 davanti a un pubblico numeroso”.

Al termine delle esibizioni, il sindaco consegnerà alle due vincitrici le targhe di encomio.